Financial Times: российские олигархи хотят обменять недвижимость в Лондоне на собственность в Дубае

Российские олигархи пытаются обменять свои лондонские дома на недвижимость в Дубае, пишет Financial Times. Таким образом они хотят избежать банковских переводов и финансовых проверок, чтобы обойти введенные в отношении них санкции.

По данным издания, дубайские риэлторы составили и отправили список лондонской недвижимости, выставленной на продажу с большими скидками, потенциальным клиентам. В него в том числе входит особняк Найтсбридж стоимостью £34 млн и трехкомнатная квартира на Итон-сквер за £8 млн. По некоторым сведениям, особняк принадлежит Олегу Дерипаске. Также известно, что в 2003 году Роман Абрамович купил квартиру на Итон-сквер, пишет The Insider.

Однако в то же время, как рассказали источники FT в Дубае, при совершении таких сделок может возникнуть ряд проблем. Одна из них связана с тем, что через Лондон должно пройти слишком много документации, что не позволит провести обмен в обход санкций. Юрист из Дубая рассказал изданию, что трудности также могут возникнуть из-за того, что любая транзакция должна будет учитывать гербовый сбор и другие платежи в обеих юрисдикциях.