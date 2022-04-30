Польша назвала условие, при котором поддержит мирный договор Украины и России

Варшава стала первой столицей из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила, что не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины. Об этом заявил в интервью Gazeta.pl Якуб Кумоч, внешнеполитический советник президента Анджея Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

Кумоч подтвердил, что Польша готова исполнить роль гаранта в рамках договоренности с Россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры придут к успеху.

«Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Это один из возможных путей прекращения конфликта», - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что секретный на данный момент проект мирного соглашения является документом украинского авторства. Он также выставил условие участия Польши в этом процессе: «Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы».

Он также раскрыл детали переговоров, отметив, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается.

«Россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью», - добавил Кумоч.