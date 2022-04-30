На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся футбольный товарищеский матч между ветеранами «Нефтчи» и журналистами, посвященный 75-летию покойного президента «Нефтчи» Агиля Пашаева и организованный Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана.

За ветеранов играли такие известные лица, как Гурбан Гурбанов, Назим Сулейманов, Рашад Садыхов, Самир Абасов, Эмин Агаев, Игорь Гетман, Махмуд Гурбанов, Самир Алиев и другие. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ветеранов. В их составе отличились Назим Сулейманов, Гурбан Гурбанов и Самир Алиев. Гол главного тренера "Карабаха" получился особенно эффектным.

Агиль Пашаев был президентом «Нефтчи» с 1997 года по 2001-й. Ему удалось вывести клуб из финансового кризиса и фактически спасти от распада. Агиль Пашаев умер 15 апреля 2005 года.