Генштаб Украины: российская армия несет потери

Российские военные за текущие сутки понесли потери на Слобожанском, Изюмском, Донецком и Таврическом направлениях, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 по местному времени.

Согласно сообщению, на Слобожанском направлении россияне «обстреливали позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские войска понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов».

«На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике... На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, понес потери. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времевка и Зеленое Поле», - заявили в Генштабе.