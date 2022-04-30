Чавушоглу: НАТО ответит России в случае нападения на одного из союзников

Североатлантический альянс даст России необходимый ответ в случае нападения на одного из его союзников, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам турне по государствам Латинской Америки.

«Позиция НАТО ясна», - приводит в воскресенье газета Sabah ответ Чавушоглу на просьбу прокомментировать поставки вооружений в страны Балтии.

Глава турецкого МИД отметил, что альянс не собирается вмешиваться в конфликт в Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», - сообщил он.