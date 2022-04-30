У Зеленского заявили, что война в Украине обязательно завершится переговорами
Война на территории Украины обязательно завершится переговорами. Однако позиция каждой из сторон будет зависеть от военных, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Без переговоров никак. Какова бы ни была ситуация, эта война завершится за столом переговоров. Любая война завершается за столом переговоров. Но каждая Буча и каждый Мариуполь отдаляют эти переговоры и делают их сложнее. Война закончится переговорами, а вот какая из сторон будет в лучшей позиции – это уже решают наши военные, и мы им доверяем», - цитирует РБК Никифорова.