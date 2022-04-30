Первомай во Франции: стычки с полицией, разгром магазинов, баррикады
Сегодня во Франции прошли демонстрации профсоюзов и левых сил. Профсоюзы решили, что 1 мая будет удачным поводом выступить с требованиями сразу после президентских выборов и накануне парламентских выборов.
Демонстрация началась в 14:30 на площади Республики и проходила относительно спокойно. Но на последних этапах марша начались столкновения более агрессивной части толпы с полицией. Несколько магазинов и ресторанов пострадали, демонстранты пытались разводить костры на улицах и строить баррикады, передает «Коммерсант».
МВД Франции обвинило в стычках «штурмовые колонны», Black Block, вышедшие на улицы специально для того, чтобы бросить вызов полиции. «Погромщики явились помешать первомайской демонстрации, допуская недопустимые акты насилия», - написал в своем Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Полиция насчитала около 107 тыс. участников манифестаций по всей Франции. В Париже на улицах было около 17 тыс. человек, меньше, чем в прошлом году, когда Первомай в столице отмечало 25 тыс. демонстрантов.