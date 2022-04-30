Первомай во Франции: стычки с полицией, разгром магазинов, баррикады

Сегодня во Франции прошли демонстрации профсоюзов и левых сил. Профсоюзы решили, что 1 мая будет удачным поводом выступить с требованиями сразу после президентских выборов и накануне парламентских выборов.

Демонстрация началась в 14:30 на площади Республики и проходила относительно спокойно. Но на последних этапах марша начались столкновения более агрессивной части толпы с полицией. Несколько магазинов и ресторанов пострадали, демонстранты пытались разводить костры на улицах и строить баррикады, передает «Коммерсант».