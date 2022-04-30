Девять стран открыли счета для оплаты газа из России в рублях, но не афишируют это

Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета в российском банке для оплаты природного газа по схеме, которую предложил президент РФ Владимир Путин, однако не говорят об этом публично. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире Rádió Kossuth заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в этой же валюте, после чего банк конвертирует ее в рубли.

Гуйяш утверждает, что аналогичным образом поступают еще девять стран, но не афишируют это, поскольку «в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни».