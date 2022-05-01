«Сейчас мне становится горько, когда я вижу клеймение людей не совсем согласных, травлю людей с альтернативной точкой зрения, с другими взглядами, да просто испугавшихся, - говорит Филипп Киркоров на видео, которое он выставил в своем Инстаграме. – Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди сейчас обязаны объединять, сплачивать, призывать к совместному преодолению всех невзгод. А вы начинаете гнобить. И кто после этого к вам обернется?! Такими методами вы становитесь похожи на тех, с кем боретесь.

Маргарита Симоньян в одном из телешоу очень нелицеприятно высказалась в отношении моих коллег – Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью?! Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право?

Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь право сеять раздор. Ты – журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен.

Я живу по принципу: делай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого…»