Байден: «Россия – агрессор и будет привлечена к ответу»
Президент США Джо Байден назвал Россию «агрессором», которому придется ответить за вторжение в Украину. Об этом говорится в его Twitter.
«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответу», - заявил Байден.
Just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end it.— Joe Biden (@JoeBiden) May 1, 2022
Russia is the aggressor, and the world must and will hold Russia accountable.