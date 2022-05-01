Байден: «Россия – агрессор и будет привлечена к ответу»

Президент США Джо Байден назвал Россию «агрессором», которому придется ответить за вторжение в Украину. Об этом говорится в его Twitter.

«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответу», - заявил Байден.