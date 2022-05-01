Зеленский: Россия подтягивает войска на юг Украины
Армия РФ подтягивает силы на юг Украины, чтобы попытаться атаковать города в Днепропетровской области, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 67-го дня войны.
«Сегодня российские войска продолжили нанесение ударов по территории нашего государства. То, что они выбирают в качестве мишеней, в очередной раз доказывает, что война против Украины для российской армии – это война на истребление. Били по складам агропредприятий, разрушили склад с зерном, обстреляли также и склад с удобрениями, продолжили бить по жилым кварталам на Харьковщине, на Донбассе и тому подобное. Подтягивают силы на юг страны, чтобы пробовать атаковать наши города и общины на Днепропетровщине, что может быть стратегическим успехом России в этой войне», - сказал президент Зеленский, подчеркнув, что Вооруженные силы Украины отвечают на все удары россиян.