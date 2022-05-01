Лавров: Россия требует от Зеленского приказать прекратить сопротивление

Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

На вопрос «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?» российский министр ответил, что «мы не требуем, чтобы он сдавался»: «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», передает слова Лаврова РИА Новости.

«Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», - утверждает российский министр, добавив: «Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации».