В Москве рассказали о «невиданном оружии» России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это всем хорошо известно. Еще три года назад президент Путин... представил новые разработки. Прежде всего, гиперзвуковые», - сказал Лавров, отвечая на вопрос в интервью итальянской телекомпании «Медиасет», что президент РФ имел в виду, говоря о «невиданном оружии», передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, выступая на Совете законодателей РФ, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными. Он подчеркнул, что у России для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может похвастаться.