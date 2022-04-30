Тряхнуло и Армению

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, 1 мая в 23:35 в зоне армяно-грузинской границы в 13 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 14 км, в районе эпицентра сила подземных толчков составила 6 баллов.

Несколько минут назад Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 в 13 километрах от грузинской деревни Иргачаи (Самцхе-Джавахети).