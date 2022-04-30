Эрдоган и Болсонару готовы приехать в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его бразильский коллега Жаир Болсонару готовы приехать в Москву, чтобы помочь в урегулировании войны в Украине, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Русская служба BBC.

«Бразилия и Венесуэла в хороших отношениях с Россией. Несмотря на это, обе страны заявили, что война должна прекратиться», – сказал Чавушоглу.

По его словам, президент Бразилии Болсонару заявил, что готов организовать совместный визит в Москву с другими руководителями государств, включая президента Турции Эрдогана.

Ранее турецкие власти не раз заявляли, что готовы помочь в организации встречи Зеленского и Путина. Кроме того, в Стамбуле в конце марта прошла очная встреча украинской и российской переговорных групп.