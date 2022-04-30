Лавров уверяет, что у России нет цели завершить «спецоперацию» к 9 мая

Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе «военной операции» в Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», – сказал Лавров в ответ на вопрос, есть ли надежда, что война в Украине закончится к 9 мая, передает РБК.

По словам Лаврова, темпы «военной операции» в Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».