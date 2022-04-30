Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:44

Лидеры уличных протестов в Армении, организованных реваншистской оппозицией с целью свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы не дать ему заключить мир с Азербайджаном, наконец, объявили, какую альтернативу они предлагают армянскому народу. Если, конечно, это можно назвать альтернативой. Напомним, демонстрации протеста начались в Армении 6 апреля и стали реакцией на достигнутые в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в соответствии с которыми Армения принимает пять основных принципов, выдвинутых Баку для мирных переговоров, и отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

Пашинян пугает Армению Ильхамом Алиевым? Масло в огонь демонстраций протеста подлило прозвучавшее позже заявление Пашиняна о том, что в сложившейся ситуации единственный выход для Армении – это «опустить планку» в карабахском вопросе и признать территориальную целостность Азербайджана. Реваншисты назвали брюссельские договорённости «очередным предательством интересов народов Армении и Карабаха» и мобилизовали против планов Пашиняна все силы оппозиции. Однако, как уже сообщал haqqin.az, реваншистам так и не удалось вывести на улицы критическую массу демонстрантов, оцениваемую политтехнологами в сотни тысяч человек, необходимую для свержения Пашиняна. Главная причина – отсутствие внятной программы у тех, кто предлагает объединиться «ради спасения Армении и Карабаха». Разговоры о свержении Пашиняна, продвигающего повестку достижения прочного мира с Азербайджаном, вызывают в армянском обществе, потрясённом тяжёлым поражением в 44-дневной войне, негативные ассоциации. Подавляющая часть армянского общества не хочет повторения ноябрьских событий 2020 года, а потому даже искренне недовольные политикой Никола Пашиняна не спешат присоединяться к акциям протеста. Именно поэтому два лидера уличных шествий – представитель дашнаков Ишхан Сагателян (он же вице-спикер, представляющий в парламенте оппозицию) и Артур Ванецян провели 30 апреля в Ереване пресс-конференцию, на которой попытались убедить армянский народ в необоснованности тезиса о том, что «если к власти придет оппозиция, то начнется новая война». «Это – основной тезис, повторяя который Пашинян пытается запугать всех нас, - заявил, в частности, Ишхан Сагателян. – Власть кричит на каждом углу, что, мол, если не будет нас, то начнется война. То есть, народ Армении продолжают пугать Ильхамом Алиевым. Правда же в другом: если Пашинян останется у власти, то мы потеряем и «Арцах» (часть Карабахского экономического района Азербайджана, где временно расположены российские миротворцы – ред.), и по частям Армению, и вообще армянскую государственность».

По словам Сагателяна, если в Армении будет создано правительство национального лагеря, то оно проявит волю и решительность, наладит эффективное управление, сбалансирует внешнюю политику и реально «защитит страну». Что же касается «страшилки» действующей власти об угрозе новой войны с Турцией и Азербайджаном, то это, по словам вице-спикера, «пустой тезис». «Ничего подобного не будет! - уверяет Сагателян. – Новая власть будет говорить и с Азербайджаном, и с Турцией. Но разговаривать, защищая интересы Армении, интересы ее народа, а не спрашивая Анкару и Баку: «А что еще вам нужно отдать?!» Чтобы сделать это, нам необходима сильная и решительная Армения. Как этого добиться? Эффективным управлением и преданными людьми, которые не пойдут ни на какие уступки во имя сохранения своей власти…» Демагогия Сагателяна настолько прозрачна, что в комментариях не нуждается. Очевидно ведь, что, как и Николу Пашиняну, армянской оппозиции новая война с Азербайджаном не нужна. Большая часть армянского общества не желает её по простой причине – для ведения войны нужна сбалансированная армия, современное оружие и сильная экономика. Всего этого в Армении нет и в помине. Крикливые оппозиционные «спасители отечества» просто рвутся к власти, пытаясь заполучить ее с помощью абстрактных обещаний «эффективного управления». Тезисы Ванецяна Но мы-то хорошо помним, что такое «эффективное управление» в исполнении дашнаков, кочарянов и саргсянов, которые десятилетиями разворовывали Армению. Тотальная коррупция, экономическая деградация и грызня кланов за куски бюджетного пирога – вот характерные особенности этих вконец проворовавшихся «спасителей Отечества». Речь идет о насквозь продажных людях, которых беспокоила вовсе не судьба и благосостояние армянского народа, а продолжение оккупации азербайджанских территорий, что в итоге и привело Армению к разгрому в 44-дневной войне.

Артур Ванецян, один из «спасителей Отечества», тайно посетивший после брюссельской встречи Москву и встретившийся там с рядом высокопоставленных российских политиков, часто повторяет: «Карабахский вопрос не решен!» «Карабах не может быть в составе Азербайджана». Мало того, он утверждает, что часть административных территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, находящихся под контролем Азербайджана (т.е. Гадрут, Шуша, а также часть Ходжавенда и Агдере) должны быть «возвращены Армении». Говорить, как известно, никто не запрещает. Но как Ванецян собирается добиться этого практически? Ведь любые претензии на территорию Азербайджана, как уже неоднократно предупреждал президент Ильхам Алиев, незамедлительно приведут к новому удару. То есть, ответом на подобные притязания станет новая война и новое, еще более сокрушительное, поражение Армении. Рассмотрим подробнее тезисы бывшего главы армянских спецслужб. Как считает Ванецян, следует одновременно начать два процесса: восстановление армии Армении и пересмотр дипломатической работы по всем направлениям. «Без армии никто нас не защитит, это – самая важная госструктура, которая обеспечивает стабильность и безопасность страны, - подчеркнул оппозиционер и продолжил. – Премьер-министр (Никол Пашинян), который является символом поражения, не может вести полноценные переговоры с лидером вражеской страны. Этот человек должен уйти, а вместо него должны прийти другие люди, которые и будут вести переговоры». По его словам, после отставки Пашиняна переговоры с Азербайджаном будут продолжены, но подчинены принципиально иной логике.