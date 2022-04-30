The Times: Россия разработала план нападения на Молдову

Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову, утверждают источники британского издания The Times в украинской разведке. При этом авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.

«Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины. Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России», – сообщил источник в украинской разведке.

Собеседники издания утверждают, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Они предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в Крыму.

В то же время авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь атакам украинских сил.

По мнению военных аналитиков Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса из Королевского Объединенного института оборонных исследований, такая операция россиян будет иметь три цели: оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт; остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдове; напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.