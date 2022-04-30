Советник Эрдогана встретился в Киеве с Зеленским
Главный советник президента Турции Ибрагим Калын, находившийся накануне в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Cumhuriyet.
Согласно сообщению, во время визита в Украину Калына сопровождал заместитель министра иностранных дел Турции. После встречи Калын, выступая с заявлением для СМИ в посольстве Турции в Киеве, отметил, что целью визита стало обсуждение двусторонних отношений и оказание помощи в разрешении конфликта.