Россия продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли мирные жители
В Харьковской области в результате российских обстрелов в воскресенье погибли трое мирных жителей, восемь ранены, сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов в Telegram.
По словам Синегубова, как и в предыдущие дни, жарче всего на территории Харьковской области по Изюмскому направлению. «Здесь враг продолжает попытки вести наступательные действия. Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны», - сообщил он.