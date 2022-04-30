В Конгрессе США предложили отправить военных в Украину

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер представил резолюцию о разрешении на применение военной силы (AUMF). Документ в случае принятия разрешит президенту Джо Байдену использовать американских военных для защиты Украины, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие против своего соседа, сообщает «Коммерсант».

«Я не думаю, что нам сейчас нужно применять силу в Украине. Я только что представил AUMF, разрешение на применение военной силы, дающее президенту, по сути, поддержку Конгресса для получения разрешения на ее применение, если в Украине будет использовано оружие массового уничтожения, ядерное, биологическое или химическое», – сказал Кинзингер.

В тексте резолюции законодателя говорится, что в случае применения ядерного, биологического или химического оружия президент может санкционировать применение вооруженных сил, если он считает, что такой шаг необходим для «защиты интересов нацбезопасности США в отношении Украины» и «оказания помощи в защите и восстановлении территориальной целостности Украины».