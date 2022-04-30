Зеленский: если отдать земли России, она на этом не остановится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности восстановления территориальной целостности страны, подчеркнув при этом, что ради мира не готов на изменения границ Украины. Об этом украинский лидер заявил в интервью греческому изданию EPT News.

«Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России – тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?» - отметил глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что, если отдать землю России, то она на этом не остановится, так же, как и не остановилась после аннексии Крыма. «А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим», - добавил президент.

Зеленский также заявил, что война закончится, когда победит Украина.