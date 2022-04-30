Дания и Швеция обвинили Россию в нарушении воздушного пространства и подняли истребители

Дания и Швеция заявили, что российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство обеих стран. Обе страны вызвали российских послов в связи с инцидентом.

Командование обороны Дании сообщило Agence France-Presse, что российский разведывательный самолет находился в воздушном пространстве Дании «очень недолго», и что датские истребители F-16 «немедленно вмешались».

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что нарушение воздушного пространства страны было «совершенно неприемлемым и особенно тревожным в текущей ситуации».

Дания является членом НАТО, Швеция же пока решает, следует ли ей присоединиться к Североатлантическому альянсу.

При этом министр обороны Швеции заявил газете Dagens Nyheter, что нет никаких доказательств того, что инцидент был связан с этими дискуссиями.