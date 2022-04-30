Нэнси Пелоси: США будут помогать Украине, пока победа не будет одержана

США предоставят Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку. Вашингтон будет поддерживать Киев, пока Россия не будет побеждена, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишет The New York Times.

"Америка будет поддерживать Украину, пока победа не будет одержана", - сказала Пелоси в воскресенье после визита в Украину.

Пелоси отметила, что была тронута встречей с президентом Украины, назвав Зеленского "блестящим".

Она рассказала, что начала встречу с Зеленским с цитирования американского революционера Томаса Пейна. "Время нашло нас, — писал он в 1776 году. — Мы верим, что настало время Украины", — сказала Пелоси. Эта борьба, добавила она, поможет сохранить демократию во всем мире.