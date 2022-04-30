Олег Тиньков: «Я не мог обсуждать цену... Они заставили меня продать долю за копейки из-за моих заявлений»

По словам Тинькова, на следующий день после опубликования поста (бизнесмен выложил его 19 апреля) администрация президента России Владимира Путина связалась с менеджментом банка «Тинькофф» и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи, пишет издание.

Основатель одноименного банка, бизнесмен Олег Тиньков впервые после своего поста в Instagram, где он выступил с жесткой критикой действий российских властей в Украине, дал интервью The New York Times. Заявления бизнесмена комментирует Русская служба BBC.

Олег Тиньков назвал сделку «отчаянной распродажей, распродажей со скидкой», навязанной ему Кремлем: «Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров».

При этом Тиньков отметил, что благодарен Потанину за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.

Бизнесмен не раскрыл цену, но заявил, что продал свою долю за 3% от того, что он считал истинной стоимостью: «Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки».

Отмечается, что Тиньков разговаривал с журналистами американского издания по телефону, он не сообщил, где находится. Он также сказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь, и пошутил, что, хотя он пережил лейкемию, возможно, «Кремль его убьет».

Кремль не ответил на запрос The New York Times о комментариях. Банк «Тинькофф», который Тиньков основал в 2006 году, заявил, что никаких угроз руководству банка не поступало.

В день, когда Тиньков опубликовал свой пост, в банке заявили, что «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф». Заявление Тинькова по поводу вторжения РФ в Украину назвали его личным мнением. А еще через несколько дней, перед сделкой по продаже доли Олега Тинькова, в банке заявили, что в 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда.

В марте Лондон ввел санкции в отношении Тинькова, однако он отрицает, что дал это интервью в надежде, что с него снимут ограничения. При этом он добавил, что надеется, что британское правительство в конечном итоге «исправит эту ошибку».