Олег Тиньков: «Я не мог обсуждать цену... Они заставили меня продать долю за копейки из-за моих заявлений»
Основатель одноименного банка, бизнесмен Олег Тиньков впервые после своего поста в Instagram, где он выступил с жесткой критикой действий российских властей в Украине, дал интервью The New York Times. Заявления бизнесмена комментирует Русская служба BBC.
По словам Тинькова, на следующий день после опубликования поста (бизнесмен выложил его 19 апреля) администрация президента России Владимира Путина связалась с менеджментом банка «Тинькофф» и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи, пишет издание.
На прошлой неделе 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы «Тинькофф» – у семьи Олега Тинькова купила группа «Интеррос» Владимира Потанина. Банк России одобрил сделку, ее параметры не раскрываются.
Олег Тиньков назвал сделку «отчаянной распродажей, распродажей со скидкой», навязанной ему Кремлем: «Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров».
При этом Тиньков отметил, что благодарен Потанину за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.
Бизнесмен не раскрыл цену, но заявил, что продал свою долю за 3% от того, что он считал истинной стоимостью: «Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки».
Отмечается, что Тиньков разговаривал с журналистами американского издания по телефону, он не сообщил, где находится. Он также сказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь, и пошутил, что, хотя он пережил лейкемию, возможно, «Кремль его убьет».
Кремль не ответил на запрос The New York Times о комментариях. Банк «Тинькофф», который Тиньков основал в 2006 году, заявил, что никаких угроз руководству банка не поступало.
В день, когда Тиньков опубликовал свой пост, в банке заявили, что «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф». Заявление Тинькова по поводу вторжения РФ в Украину назвали его личным мнением. А еще через несколько дней, перед сделкой по продаже доли Олега Тинькова, в банке заявили, что в 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда.
В марте Лондон ввел санкции в отношении Тинькова, однако он отрицает, что дал это интервью в надежде, что с него снимут ограничения. При этом он добавил, что надеется, что британское правительство в конечном итоге «исправит эту ошибку».