Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против России

Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России, заявил венгерский министр, глава Канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику», - заявил Гуляш.

Венгрия, в значительной степени зависящая от российской энергии, активно противостоит расширению санкций.

«Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии», – сказал Гуляш.

Ранее сообщалось, что правительство Виктора Орбана договорилось с Россией разрешить конвертацию их платежей за газ в рубли.