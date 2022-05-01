Полиция задержала почти 200 участников протестов в Ереване обновлено
В столице Армении Ереване полиция задержала 199 участников акций протеста. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Всех их задержали за невыполнение требований сотрудников полиции, что считается административным правонарушением и наказывается штрафом (статья 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении).
С утра в Ереване были перекрыты 30 перекрестков, однако правоохранители быстро восстановили движение.
Среди задержанных лидер движения «Азатагрум», экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян, о чем он написал в Telegram. В списке также член партии «Родина» Арсен Бабаян, которого задержали при попытке перекрыть улицу, передает Yerkir.am. По данным издания, задержан и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии Сержа Саргсяна.
* * * 09:54
В Ереване с утра 2 мая продолжились акции протеста граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие перекрывают улицы, заблокированы 14 улиц, пишут армянские СМИ.
Интерфакс передает, что армянская оппозиция перекрыла основные проспекты и улицы в центре Еревана. По информации агентства, полиция пытается разблокировать улицы и задерживает активистов.
В некоторых местах прибывшие полицейские уже вытеснили протестующих с проезжей части и убрали блокирующие автомобили. Группы протестующих оставляют свои машины прямо на проезжей части и идут блокриовать другие улицы.
По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Планируется полностью остановить транспортное движение в центре Еревана.