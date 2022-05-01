В столице Армении Ереване полиция задержала 199 участников акций протеста. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Всех их задержали за невыполнение требований сотрудников полиции, что считается административным правонарушением и наказывается штрафом (статья 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении).

С утра в Ереване были перекрыты 30 перекрестков, однако правоохранители быстро восстановили движение.

Среди задержанных лидер движения «Азатагрум», экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян, о чем он написал в Telegram. В списке также член партии «Родина» Арсен Бабаян, которого задержали при попытке перекрыть улицу, передает Yerkir.am. По данным издания, задержан и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии Сержа Саргсяна.