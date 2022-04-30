Генштаб Украины: армия России наступает

В Украине на ряде направлений продолжаются наступательные действия российской армии. В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины указывается, что россияне пытаются выйти на административную границу Херсонской области и ищут слабые места в обороне украинцев.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ продолжает наступать на Изюмском направлении в сторону Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

Отмечается, что "на Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии соприкосновения".

В сообщении также говорится, что россияне пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной и "усилили войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы...".