Разведка Британии: в Украине Россия задействовала 65% своих наземных сил

Россия задействовала в войне против Украины примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя, сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, в начале войны Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, это примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Вместе с тем Россия понесла серьезные потери, ее боеспособность снижена. По данным разведки, пострадали в том числе самые элитные воинские части РФ.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.