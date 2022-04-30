Володин назвал помогающих Украине оружием «военными преступниками» и предупредил их

Главы стран, поставляющих оружие Украине, — военные преступники, которых нужно привлечь к уголовной ответственности. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поставляя вооружение Киеву, они становятся стороной конфликта и могут столкнутся с неприятностями, предупредил он, передает «Коммерсант».

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта»,— написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин считает, что «все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники».