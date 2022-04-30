Успешная операция армии Украины в Харьковской области

В Харьковской области Вооруженные силы Украины совместно с военными Движения сопротивления ликвидировали скопление российских тяжело- и легкобронированных машин. Также был поражен блиндаж российских военных. Об этом сообщил Генштаб Украины в понедельник, 2 мая.

"Через час после определения приоритетных целей для поражения воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов", - заявили в Генштабе.

Потери личного состава россиян уточняются. Пока известно, что уничтожено два российских танка - Т-90 и Т-80БВМ и многоцелевой транспортер (МТЛБ), один МТЛБ удалось повредить.