Эрдоган сделал заявление по Украине
Турция станет отправной точкой для шагов, которые должны быть предприняты по ситуации вокруг востока Украины, убежден президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Это может быть Стамбул или Анкара», - сказал турецкий лидер журналистам после праздничного намаза в мечети в Стамбуле, сообщает Anadolu.
Глава турецкого государства сообщил, что в субботу его пресс-секретарь Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал вместе отправились в Киев, где провели встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Оттуда поступили пожелания, и, наверное, на этой неделе у нас будут переговоры с господином Путиным. Также Ибрагим Калын, я надеюсь, ускорит этот процесс, встретившись с г-ном Ушаковым (помощник президента РФ Юрий Ушаков - ред.). Меня интересует, как мы можем ускорить эвакуацию, к примеру, в Мариуполе, как мы можем найти решение этого вопроса, и мы постараемся это сделать», - сказал Эрдоган.
Глава турецкого государства отметил, что Турция прилагает все усилия для организации встречи лидеров РФ и Украины в Стамбуле или Анкаре.