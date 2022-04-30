Эрдоган сделал заявление по Украине

«Это может быть Стамбул или Анкара», - сказал турецкий лидер журналистам после праздничного намаза в мечети в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Турция станет отправной точкой для шагов, которые должны быть предприняты по ситуации вокруг востока Украины, убежден президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства сообщил, что в субботу его пресс-секретарь Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал вместе отправились в Киев, где провели встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Оттуда поступили пожелания, и, наверное, на этой неделе у нас будут переговоры с господином Путиным. Также Ибрагим Калын, я надеюсь, ускорит этот процесс, встретившись с г-ном Ушаковым (помощник президента РФ Юрий Ушаков - ред.). Меня интересует, как мы можем ускорить эвакуацию, к примеру, в Мариуполе, как мы можем найти решение этого вопроса, и мы постараемся это сделать», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что Турция прилагает все усилия для организации встречи лидеров РФ и Украины в Стамбуле или Анкаре.