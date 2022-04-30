Израиль негодует после слов Лаврова. Посла России вызвали в МИД страны

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что "Гитлер тоже был евреем", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отреагировал на громкое заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова, сделанное в интервью итальянским тележурналистам.

"Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой, — заявил Яир Лапид. — Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", цитирует главу израильского МИД издание Детали.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Рол также высказался по поводу как минимум странного заявления Лаврова. Идан Рол назвал слова российского министра бредовыми, а их суть — "новым антисемитским выпадом". "Государство Израиль и израильский МИД не допустят подобных заявлений", — резюмировал замминистра.

Телеканал Kan сообщил, что посол России в Тель-Авиве вызван в МИД Израиля.