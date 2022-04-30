Украинские десантники уничтожили группу российского спецназа в Донецкой области
В Донецкой области украинские десантники уничтожили группу специального назначения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ из Сибири, сообщили в пресс-центре командования Десантно-штурмовых войск Украины.
Согласно сообщению, в районе поселка Ямполь Донецкой области подразделение ДШУ Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских спецназовцев из Сибири.
На видео, обнародованном десантниками, зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения Главного управления генерального штаба РФ.