Зеленский раскритиковал Турцию и Грецию
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Грецию и Турцию, принимающих российских туристов, и призвал избегать двойных стандартов.
"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", - сказал Зеленский в интервью греческому ERT.