Канцлер Германии назвал сроки отказа Евросоюза от российских угля и нефти

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. Об этом в интервью газете The Indian Express заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы [ЕС] прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», — цитирует РБК германского канцлера.

По его словам, действия России в Украине являются «неприемлемыми», поэтому санкционная политика Запада необходима, несмотря на экономические издержки для некоторых стран ЕС.