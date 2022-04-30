Ильхам Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял посла Министерства иностранных дел Франции по Восточному партнерству Бриса Рокфея, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял посла Министерства иностранных дел Франции по Восточному партнерству Бриса Рокфея, сообщает официальный сайт главы государства.
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