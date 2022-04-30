Ильхам Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял посла Министерства иностранных дел Франции по Восточному партнерству Бриса Рокфея, сообщает официальный сайт главы государства.