В Азербайджане повысят зарплату врачей

После внесения изменений в «Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных юридическому лицу публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» предусмотрено доведение ежемесячной зарплаты врачей, работающих по 31 специальности, после всех обязательных удержаний (вычетов) до 1000 манатов. Об этом сказал журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства в 2021 году и за первые три месяца 2022 года.

«Это уже пятое изменение, внесенное в Порядок оплаты труда медицинских работников в этом году. Мы стараемся, чтобы медработники были удовлетворены введением обязательного медицинского страхования в той же степени, что и пациенты. Наша цель - улучшить социальную защиту медработников и обеспечить доступность медицинских услуг для граждан. Нынешнее повышение затронет около 8 000 врачей, работающих по 31 специальности. Заработная плата врачей, работающих по 17 специальностям (список 1), будет удвоена. Рост зарплаты врачей, работающих по 14 специальностям (список 2), варьирует в диапазоне 20-90 процентов», - сказал Заур Алиев.

Он отметил, что изменения должны вступить в силу до 1 июня 2022 года.