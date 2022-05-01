Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 13:16

В восприятии значительной группы стран "третьего мира", война в Украине воспринимается, как открытый фронт противостояния с британо-атлантическим сообществом, которому Москва, наконец-то, бросила жесткий вызов. Этот зеркальный факт отражения конфликтов типа ирано-иракской войны с сотнями тысяч жертв или индо-пакистанских столкновений, воспринимается, как общий фон далёких потрясений, где у Запада всегда были возможности политических манипуляций и извлечения доходов. И вот, западный мир получил ответ.

Антизападный разворот Индии Начнём с того, что правительство Индии выпустило на прошлой неделе циркуляр, требующий от местных СМИ прекратить публикацию "фейков и непроверенной информации" о войне в Украине. Для демократичной Индии - шаг беспрецедентный, свидетельствующий о серьезном выборе правительства Нью-Дели, которое не желает быть связанным проамериканской позицией, навязываемой индийским медиасообществом и частью элиты. Кроме того, это указывает на серьезное давление низов. Учитывая, что в соседнем Пакистане премьер-министр Имран Хан ушел в отставку из-за кооперации с Путиным, это отбрасывает определенную тень и на Нью-Дели, который сохраняет нефтяные, оружейные и технологические связи с Москвой. Особенно, если учесть, что связи эти, судя по всему, будут наращиваться. Прошедшая в Дели трехдневная Международная конференция Raisina Dialogue, в которой принимали участие действующие и отставные политики, дипломаты и эксперты из более чем двадцати стран Востока и Запада, стала индикатором антизападного разворота Индии. Основанная в 2016 году индийским исследовательским центром Observer Research Foundation и МИД Индии, Raisina Dialogue имеет в списке спонсоров более двух десятков западных организаций - от Фонда Макартуров до Uber и Netflix. Практически, эта конференция является площадкой западного влияния на медиасообщество Индии, встретившего, даже несмотря на отсутствие серьёзной российской делегации, бурную дискуссию и обмен обоюдоострыми репликами. Оценивая ущерб, который нанесла Россия мировому сообществу войной на Украине, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, назвал Россию "страной с фашистским националистическим правительством, по вине которой мы вновь живем в тридцатых годах прошлого века ". Его поддержала Джейн Холл Лют, экс-заместитель министра внутренней безопасности США в администрации Барака Обамы. По ее словам, действия России "подвергли атаке даже не положения Устава ООН, а первую фразу этого документа, который начинается словами: «Мы, народы». Путин хочет переписать понимание того, что такое "мы" и превратить содружество наций в совет диктаторов". Раньше, в составе российской делегации на форуме принимали участие такие тяжеловесы как Игорь Сечин и Константин Косачев. Тем не менее, даже в их отсутствие индийская сторона решительно перевела критические стрелы в адрес Запада.

"Страны, которые за сутки покупают у России больше нефти, чем Индия за целый месяц, могут оставить дома свои лекции о солидарности и борьбе с общими вызовами, - заявил заместитель председателя правящей Bharatiya Janata Party (BJP) Байджанат Панда. – На Западе это хорошо продается, но в Индии - нет. Если хотите порассуждать о проблемах современного миропорядка, давайте лучше поговорим о том, что вся нынешняя система международной безопасности, включая ООН, создана в эпоху, которой давно нет. Она неадекватна и требует пересмотра". Затем, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар обратил внимание на то, что страны Запада сводят все проблемы нового миропорядка исключительно к украинскому кризису, считая его первопричиной Россию, и при этом отказываются говорить об угрозах и рисках, которыми переполнена Азия. "Я понимаю, что сейчас вас особенно волнует кризис на Украине, но ведь за её пределами есть еще целый мир, - подчеркнул Субраманиям Джайшанкар. - Я рад, что вы находитесь здесь, в Индии, это напомнит вам, что есть проблемы и в других частях света. Я упомянул Афганистан, я упомянул вызовы, которые есть в Азии. Покажите мне, в какой части мира порядок, основанный на правилах, оправдал то, что мир сделал в Афганистане. Поэтому давайте смотреть на украинский кризис в правильном контексте…" Поднадоевший глобальный полицейский Таким образом, Индия, похоже, укрепляет свои позиции в качестве лидера новой "деколонизации" - концептуального политического размежевания с западными стратегиями. Если принять во внимание такой индикатор, как голосования в Совбезе ООН по резолюциям в поддержку Украины, становится очевидно, что вокруг России формируется лагерь с ядром из десятка устойчивых государств-союзников, и более рыхлой, до 80 государств, группой сочувствующих стран, представляющих большую часть населения Земли. Они не подпадают под российскую пропаганду - глупо говорить подобное о таких многочисленных и разнообразных сообществах, как Индия, КНР, страны Латинской Америки, которым в равной мере безразлична и судьба Украины, и положение зажатой в тиски санкций России.

Их поддержка Москвы строится от обратного, поскольку эти страны выросли в качестве наций-государств. У них есть истории индивидуального и коллективного успеха, достигнутые своими силами, зачастую, наперекор Западу. Большинство этих стран были колониями, получившими от западного мира инфраструктуру, модели образования, здравоохранения и управления. Не говоря уже о том, что элита Азии училась в престижных западных вузах. Все это так. Но они устали терпеть британо-американское военное и внешнеполитическое доминирование в отдельно взятых регионах Азии, Африки и Южной Америки. Именно этот мотив проецируется на войне России в Украине, которую они воспринимают, как прямой вызов Москвы, брошенный Вашингтону. Вот почему, даже если эти страны не станут или по объективным причинам не смогут активно помогать России, они все равно будут ей сочувствовать. И Индия, как было в 60-х годах ХХ века, может вновь оказаться в авангарде этого движения, формулируя позицию стран "третьего мира". И в этой оптике значение приобретает не столько даже факт агрессии РФ по отношению к далекой для них Украине, сколько возникновение еще одного феномена жесткого противостояния западному доминированию. Демонизация Кремля на европейском и атлантическом просторе оборачивается в Азии и в странах "третьего мира" переносом этого образа на США, которые своим сверхдержавным регулированием на протяжении полувековой послевоенной истории и четверти нового века успели всем изрядно надоесть. Причем они могут согласиться с западными партнёрами в том, что Путин - диктатор. Но кто в Азии не диктатор, если по-настоящему умеет удерживать власть в своих руках? Впрочем, диктаторы приходят и уходят, а глобальный полицейский в лице США остается все тем же носителем монополии жёсткого права сильного, выполняющего установки интересов глобальных корпораций.