Россия снова ударила по стратегически важному мосту в Одесской области

Российские военные снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Братчук. По его словам, информация уточняется.

Отметим, что несколько дней назад российские войска также нанесли ракетный удар по Одесской области Украины. Мост имеет стратегическое значение - он связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины. Через него проходит и дорога из Румынии, в частности от порта Констанца. В случае разрушения моста единственной возможностью проехать по суше будет путь через территорию Молдовы.