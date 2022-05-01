Украине грозит «второй Мариуполь»

Военные эксперты допускают возможность того, что Северодонецк (город и община на востоке Украины, административный центр Луганской области и Северодонецкого района) может попасть в осаду, если российская армия не сумеет взять его штурмом, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий. Наши воины дадут врагу достойный отпор", - цитирует Гайдая Интерфакс-Украина.

Он призвал жителей Луганской области эвакуироваться, чтобы предотвратить трагедию и "не давать козырей врагу".