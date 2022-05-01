Финляндия расторгла контракт с Росатомом

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

В Fennovoima уточнили, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке «Ханхикиви-1» с Росатомом, передает РИА Новости.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» выступала компания RAOS Project (входит в Росатом). Проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.