Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:17

По мере приближения к сакральной для России дате — 9 мая в Вашингтоне и других западных столицах появляется все больше и больше комментариев о том, что Владимир Путин в этот день может объявить соотечественникам, что его страна, оказывается, ведет войну не с Украиной, а с НАТО. Со всеми вытекающими последствиями. В первую очередь, как считают американские эксперты, с объявлением о частичной или полной мобилизации.

«Путин готовит россиян к войне с НАТО», - под таким заголовком еженедельник Newsweek публикует аналитический материал, в котором приводит мнения различных военных экспертов. «После каждого успеха Украины на полях сражений в России объявляют, что это натовские офицеры говорят украинцам, куда, когда и в кого стрелять, - отмечает Юрий Жуков, профессор университета Мичигана. – Это помогает объяснить военные потери России домашней аудитории и подготовить почву для полной мобилизации военного времени, которую до сих пор власти не решались провозгласить. Кроме того, эта стратегия призвана оказывать политическое давление на страны НАТО, поскольку содержит в себе угрозу объявить целями цепочки военных поставок в Украину». В течение двух месяцев президент Джо Байден и американские союзники в Европе подчеркивали необходимость сделать все, чтобы военные действия оставались в пределах Украины. Но сейчас в Вашингтоне открыто заявляют о том, что эта война может выйти за границы Украины и вылиться в глобальный конфликт. «Риск расширения войны очень серьезен, - говорит Сет Джонес, руководящий программой международной безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. – Российские потери множатся, США отправляет в Украину все больше мощного вооружения, значит, потери будут только увеличиваться. Рано или поздно российская разведка будет отслеживать маршруты этих поставок на территории стран НАТО, и они могут стать целями российской армии». Поводов предположить, что Путин меняет стратегию, с тем чтобы начать прокси-войну с НАТО и таким образом укрепить позиции внутри собственной страны, немало. Здесь, в частности, прекращение поставок газа Болгарии и Польше, а также возможное аналогичное наказание Германии, чьи власти после довольно долгих колебаний все же приняли решение об отправке вооружений Украине. Как пишет New York Times, «Россия посылает сигнал о том, что в следующую зиму она «заморозит» страны Восточной и Западной Европы, не сделав при этом там ни одного выстрела». По мнению американских политиков, эти действия нацелены на то, чтобы вызвать раскол в НАТО, который до сих пор демонстрировал идеальное единство.

Случайно или нет, но прекращение поставок газа в две европейский страны Кремль принял после того, как шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что цель США — максимально ослабить Россию так, чтобы она больше не смогла развязать какую-либо агрессию против соседних стран. Некоторые европейские политики сочли это заявление неблагоразумным, поскольку США отошли от своей предыдущей позиции – помочь Украине отразить агрессию к уничтожению российской военной мощи. Есть и другие значительные риски расширения конфликта. Через несколько недель Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО, но вопрос о принятии 31-го и 32-го членов в альянс будет принят лишь через несколько месяцев, поскольку об этом должен высказаться каждый из членов НАТО. И это будет периодом повышенной уязвимости для двух скандинавских стран, потому что Россия может начать угрожать им, пока они еще не стали полноправными членами альянса. Похоже также, что Путин рассматривает большую часть европейской территории, прилегающей к границам с Россией, как зону возможных военных действий. Как только что написала британская Times, «Кремль уже принял решение о нападении на Молдову». Довольно смелое и безапелляционное утверждение для такой респектабельной газеты!