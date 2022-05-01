Со счетов уехавшего в Украину воевать вице-президента «Газпромбанка» пропали все деньги

Со счетов уехавшего в Украину и вступившего в ряды теробороны вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева пропали все его средства. Об этом он заявил в интервью The Telegraph. Деньги находились на счетах в «Газпромбанке».

После отъезда он не мог ими воспользоваться из-за ограничений работы российских карт, теперь же информация о депозитах «бесследно исчезла» из банковского приложения.

Волобуев считает это «расплатой за дезертирство» и говорит, что «лучше будет спать на улице, чем покинет Украину», пишет издание The Insider.

26 апреля стало известно, что Волобуев выехал из России в Украину, где он родился и куда хотел вернуться с 2004 года. Он осудил российское вторжение и сообщил, что собирается вступить в ряды теробороны.