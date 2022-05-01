Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:48

Нефтеперерабатывающий завод в Албании, некогда купленный Международным банком Азербайджана через офшорную компанию, сносят и продают по цене металлолома. По сообщениям балканских СМИ, на месте завода в Баллши, который был когда-то центром нефтеперерабатывающей промышленности Албании, построят солнечную электростанцию.

В начале этого года завод, который уже давно не функционирует, был куплен у Cerdins Bank всего за 9 миллионов евро компанией Shijaku Сompany, принадлежавшей местному бизнесмену Шпетима Шияку. Другими словами, НПЗ был продан по цене металлолома. По словам предпринимателя, до конца 2023 года НПЗ будет демонтирован, а на его месте построена солнечная электростанция. «Хорошая новость для региона Маллакастра заключается в том, что эта экологическая гангрена не будет вредить будущим поколениям», – сказал Шпетима Шияку, имея в виду предприятие, которое долгое время являлось для Албании головной болью. НПЗ в Баллши был построен в 1970-х годах, во времена правления Энвера Ходжи, и перерабатывал ежегодно до 1,8 миллиона тонн нефти. В 1999 году, когда в нефтяной отрасли наступил кризис, завод был передан на баланс албанской государственной нефтяной компании ARMO. В 2008 году правительство премьер-министра Албании Сали Бериши продало 85 процентов акций ARMO местному мафиози Резарту Тачи, тесно связанному с семьей Бериши. Албанская пресса писала тогда, что в сделке прослеживались признаки коррупции.

Спустя четыре года после продажи Резарту Тачи акций ARMO компания обанкротилась, ее долги возросли, а банковские счета по требованиям кредиторов были заморожены. Именно в тот момент, когда владелец НПЗ в Баллши фактически находился в состоянии банкротства, один из лидеров Объединенной преступной группировки экс-главы МНБ генерал-полковника Эльдара Махмудова – его сват, глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев, заключил с Резартом Тачи тайную сделку. Основанная в августе 2013 года бенефициарами Международного банка Азербайджана компания Heaney Assets Corporation (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) купила у Резарта Тачи за 50 миллионов евро 80 процентов акций ARMO. Согласно договору, после капитального ремонта азербайджанская компания должна была перезапустить НПЗ. Но этого не произошло, поскольку суд в Тиране арестовал банковские счета ARMO на сумму 24,5 миллиона евро. В 2014 году совокупные долги ARMO достигли 500 миллионов долларов, что равнялось общему капиталу компании. В результате один из кредиторов, Credins Bank, забрал НПЗ в счет невыплаченного кредита в 20 миллионов евро. Хотя позже Credins Bank пытался продать завод частным инвесторам, интерес к этому активу проявлен не был. Словом, деньгам, вложенным Международным банком Азербайджана в покупку акций ARMO, была уготована та же судьба, что и миллиардам долларов, награбленным Джахангиром Гаджиевым и Эльдаром Махмудовым. К слову, упоминание о Heaney Assets Corporation всплывает в прессе далеко не в первый раз. В свое время бизнесмен Хафиз Гаджиев («Хафка») представил в редакцию haqqin.az документы о том, что эта компания использовалась, в частности, для приобретения нефтегазовых активов в Казахстане и Азербайджане. Согласно документам Гаджиева, компания Heaney Assets Corporation была внесена в реестр налогоплательщиков Российской Федерации.