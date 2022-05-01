Поклонники Пугачевой и Галкина пригрозили Симоньян и Соловьеву судом

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина намерены привлечь Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева к ответственности за высказывания в адрес звездной пары. Коллективный иск могут направить на рассмотрение в Басманный суд.

«Московский комсомолец» в своей статье напоминает, что началось все с громких заявлений Максима Галкина по поводу политических событий. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми телеведущий переехал в Израиль, где не скрывает своей поддержки Украины. Маргарита Симоньян, выступая в передаче Владимира Соловьева, перешла на личности, заявив, что Галкин якобы относится к секс-меньшинствам, а на Пугачевой женился лишь для отвода глаз и с целью финансовой выгоды.

Многие зрители и коллеги Галкина после таких речей главреда RT выступили с критикой в ее адрес. Решили не оставаться в стороне и поклонники Примадонны. Они рассматривают возможность подачи коллективного иска, обвиняя журналистку в клевете. Кроме того, претензии есть у публики и к Владимиру Соловьеву, поскольку именно в его передаче звучали заявления Симоньян, пишет «МК».

Авторы инициативы отмечают, что фан-клуб Пугачевой включает людей с самыми разными политическими взглядами, у них отличается видение актуальной ситуации. Однако все они находят недопустимым, когда позиция выражается в таком открытом хамстве. Действия Симоньян поклонники Пугачевой и Галкина описывают как «морально-этический беспредел» и «недопустимое свинство». Напомнили защитники звездной семьи и о том, что в юриспруденции имеется требование, согласно которому любые обвинения должны подкрепляться доказательствами, а журналистка предоставить таковые не может. Авторы иска надеются добиться справедливости.