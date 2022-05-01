Алиев и Эрдоган провели телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Турции - Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президенты двух стран поздравили друг друга с праздником Рамазан, передали наилучшие пожелания братским народам Азербайджана и Турции.

Главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения и впредь будут успешно развиваться во всех направлениях, а также обсудили вопросы, связанные с перспективами двусторонних связей.

Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан. Приглашение было принято с благодарностью, отметили в пресс-службе.