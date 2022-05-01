Пожар на пороховом заводе в России: погибли сотрудницы

На федеральном казенном предприятии «Пермский пороховой завод» вчера, 1 мая, произошел пожар. В результате погибли две работницы завода, сообщает краевая трудовая инспекция. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Площадь пожара составила 550 кв. м. По сведениям источников «Коммерсанта» на предприятии, три сотрудницы работали над подготовкой к отправке уже упакованных специзделий, очищая их с внешней стороны. В ходе пожара одна из работниц погибла на месте, вторая скончалась по пути в больницу. Третья с ожогами 99% поверхности тела находится в реанимации.

По данным источников, пострадавшие работали над экспортным контрактом.

Пермский пороховой завод — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня и комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, а также сферические пороха для стрелкового оружия.