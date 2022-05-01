Украинцы уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Россией поселке Чернобаевка. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в своем Facebook.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться. И так - много раз подряд", - отметил он.

Ранее в понедельник СМИ сообщали о мощном взрыве возле Херсона, местные жители видели, как за городом поднимался столб густого дыма, в самом городе дрожали стекла в окнах.