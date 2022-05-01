Минобороны Украины признало: Мариуполь в основном под контролем России

Ситуация в Мариуполе очень тяжелая. Город в основном находится под контролем российских военных, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь", блокируют гуманитарные коридоры. Единственное, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации сегодня", - сказал он.

Город в основном находится под контролем вооруженных сил РФ. "У нас есть сведения о том, что население принудительно вывозится на территорию РФ", - сказал Мотузяник.